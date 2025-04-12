Новый взгляд на искусство: восемь необычных арт-галерей в Санкт-Петербурге

Современные галереи не только погружают посетителей во вдохновляющий мир искусства и захватывающих экспонатов, но и сами становятся интересными, оригинальными пространствами, которые способны подарить эстетическое удовольствие и донести до гостей основную идею или концепцию места.
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