Сергачев забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче против «Питтсбурга». У него 13 очков в 20 играх за «Юту»

Защитник «Юты» стал автором победного гола в игре с «Пингвинс» (6:1) в регулярном чемпионате НХЛ. В активе 26-летнего россиянина стало 13 (5+8) очков в 20 играх в текущем сезоне при полезности «минус 2» и среднем времени на льду 25:33.