Глава ОПИ Павлов: платить за случайно разбитый в магазине товар не нужно

Посетителю магазине не нужно платить за случайно разбитый товар. Об этом сообщил агентству "Прайм" председатель организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии