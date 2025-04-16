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Глава ОПИ Павлов: платить за случайно разбитый в магазине товар не нужно

Глава ОПИ Павлов: платить за случайно разбитый в магазине товар не нужно

Посетителю магазине не нужно платить за случайно разбитый товар. Об этом сообщил агентству "Прайм" председатель организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов.

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