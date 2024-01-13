Куда бы нам от всех спрятаться

"Уже не первый год режим у нас один и тот же. Как вышли на пенсию, так он и сложился, изо дня в день," - подумала Татьяна Андреевна, взглянув в темное ещё окно, - Коленька, вставать пора, Кузька гулять просится! Муж спустил ноги с дивана, зевнул, - Эх, даже на пенсии нам никто покоя не даёт! - А ты как думал? Кто собаку решил на пенсии завести? Так что вставай, дорогой, труба зовёт.