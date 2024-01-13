ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Куда бы нам от всех спрятаться

Куда бы нам от всех спрятаться

"Уже не первый год режим у нас один и тот же. Как вышли на пенсию, так он и сложился, изо дня в день," - подумала Татьяна Андреевна, взглянув в темное ещё окно, - Коленька, вставать пора, Кузька гулять просится! Муж спустил ноги с дивана, зевнул, - Эх, даже на пенсии нам никто покоя не даёт! - А ты как думал? Кто собаку решил на пенсии завести? Так что вставай, дорогой, труба зовёт.

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Комментарии
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Галина Баранова
Как же хорошо,когда вся большая семья вместе!!!
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20 час.
Narvalroz Евгений
Если она дружная, а не наследство делить собралась.
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12 час.

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