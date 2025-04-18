Благодатный огонь в Москвы 19 апреля (Великая Суббота перед Пасхой) доставит самолет «Сергей Королев» Роскосмоса.
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Благодатный огонь в Москвы 19 апреля (Великая Суббота перед Пасхой) доставит самолет «Сергей Королев» Роскосмоса.