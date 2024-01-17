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Роскомнадзор разработает цифровую границу России. Ведомство соберет информацию о принадлежности IP-сетей

Роскомнадзор разработает цифровую границу России. Ведомство соберет информацию о принадлежности IP-сетей

Роскомнадзор опубликовал проект приказа, в котором описаны действия по созданию доверенной базы данных геолокаций IP-адресов всех российских сервисов и сетевых системКак сообщается на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, проектом предлагается дополнить перечень информации, представляемой в Роскомнадзор операторами связи, собственниками или иными владельцами технологических сетей связи, организаторами распространения информации, а также иными лицами, имеющими уникальный идентификатор совокупности средств связи и иных технических средств в интернете, информацией об используемых ими и их клиентами сетевых адресах.

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