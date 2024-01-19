10 популярных мифов, которые развенчала современная наука

Одна из задач науки в том числе — бороться с невежеством. В этой статье мы расскажем о десяти популярных мифах, успевших прочно укорениться в умах людей, которые тем не менее в пух и прах были разбиты современной наукой.
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