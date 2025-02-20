«Армяне реально напортачили» - протурецкая оппозиция Абхазии готова устроить кровавый беспредел

igor kim

Мира без России не на Кавказе, не в Средней Азии не будет. Может это все же дойдет до народов бывших союзных республик. Интересно, что Россия будет опять вводить миротворческие войска, будут гибнуть русские, которых будут проклинать потом как оккупантов. Может России, все же, нужно сначала спасти себя, восстановив социализм, и таким способом показать путь к спасению всем другим. Непонятно также, зачем Россия разбрасывается своим гражданством, выдавая его кому попало? После чего мы не знаем, что с этими гражданами делать?