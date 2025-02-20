Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«Армяне реально напортачили» - протурецкая оппозиция Абхазии готова устроить кровавый беспредел

«Армяне реально напортачили» - протурецкая оппозиция Абхазии готова устроить кровавый беспредел

БлокнотРУ 15 февраля в Абазии прошли досрочные президентские выборы. Ни одному из кандидатов не удалось набрать большинство голосов, так что 1 марта республику ждет второй тур.

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Комментарии
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igor kim
Мира без России не на Кавказе, не в Средней Азии не будет. Может это все же дойдет до народов бывших союзных республик. Интересно, что Россия будет опять вводить миротворческие войска, будут гибнуть русские, которых будут проклинать потом как оккупантов. Может России, все же, нужно сначала спасти себя, восстановив социализм, и таким способом показать путь к спасению всем другим. Непонятно также, зачем Россия разбрасывается своим гражданством, выдавая его кому попало? После чего мы не знаем, что с этими гражданами делать?
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