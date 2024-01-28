Спортсмены из Салехарда стали победителями окружного турнира по вольной борьбе

В Новом Уренгое подвели итоги первенства ЯНАО по вольной борьбе. По результатам турнира представители окружной столицы завоевали четыре медали, три из них — высшей пробы, сообщил telegram-канал администрации Салехарда.
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