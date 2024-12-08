В России запретят размещать мигрантов вблизи школ и детсадов

Слуцкий заявил о подготовке запрета на размещение трудовых мигрантов вблизи школ Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что группа депутатов от фракции разрабатывает закон о запрете на размещение трудовых мигрантов вблизи школ и детских садов.