Россиянам рассказали, как выявить обман с расчетом пенсии

Исправление ошибок занимает от нескольких дней до трех месяцев Ошибки при расчете пенсии поможет выявить выписка из лицевого счета в Социальном фонде России (СФР), рассказала "Прайму" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им.