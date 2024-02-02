Россиянам рассказали, как выявить обман с расчетом пенсии

Исправление ошибок занимает от нескольких дней до трех месяцев Ошибки при расчете пенсии поможет выявить выписка из лицевого счета в Социальном фонде России (СФР), рассказала "Прайму" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им.
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