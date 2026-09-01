НАТО игнорирует каналы связи с Россией при расследовании инцидентов с дронами

www.globallookpress.com/Thomas Trutschel/imago-images.de Североатлантический альянс не обращался к России с предложением совместно расследовать инциденты с падением беспилотников на территории стран-членов НАТО, при этом каналы экстренной связи с Москвой намеренно не используются.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Почти половина не...
- ЛЛ Радиостанция Судн...
- ЛЛ В Крыму посоветов...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым