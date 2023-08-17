Сверхпроводящее состояние дителлурида урана может решить проблему квантовых вычислений

Исследователи из США и Ирландии обнаружили пространственно модулирующее сверхпроводящее состояние в дителлуриде урана, что может иметь жизненно важное значение для решения одной из ключевых проблем, препятствующих развитию квантовых вычислений.
Исследователи из США и Ирландии обнаружили пространственно модулирующее сверхпроводящее состояние в дителлуриде урана, что может иметь жизненно важное значение для решения одной из ключевых проблем, препятствующих развитию квантовых вычислений.
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