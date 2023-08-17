Discover24

545 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    " такая техника внесёт весомый вклад в развитие инфраструктуры северных регионов, где существуют определённые проблем...“Урал” представил...
  • Россиянин
    Сумеют создать систему охлаждения в вакууме, будет им реактор.Компании Rolls-Ro...
  • Владимир Акулов
    Этот механизм сделали современные жулики... Но *состарили* машинку в кислоте... Потом бросили *гаджет...Ученые назвали да...

Сверхпроводящее состояние дителлурида урана может решить проблему квантовых вычислений

Сверхпроводящее состояние дителлурида урана может решить проблему квантовых вычислений

Исследователи из США и Ирландии обнаружили пространственно модулирующее сверхпроводящее состояние в дителлуриде урана, что может иметь жизненно важное значение для решения одной из ключевых проблем, препятствующих развитию квантовых вычислений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх