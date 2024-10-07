Незнаменитая война 17-го века. Вторая осада Казале

Амброджио Спинола прибыл в Милан 23 сентября 1629 года и занялся подготовкой к осаде Казале. Испанская википедия [28] утверждает, что он пытался договориться с Карло Гонзага, во что очень трудно поверить, после чего занял несколько городов (Ницца делла Палья, Акви, Понцоне и др.