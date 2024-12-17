Новое назначение в мэрии Челябинска

В администрации Челябинска назначили начальника управления капитального строительства. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, начальником городского управления капитального строительства с 17 декабря назначен Андрей Кузнецов.
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