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В 38 округе Краснодара отметили День защиты детей

В 38 округе Краснодара отметили День защиты детей

В минувшую среду, 1 июня, в Краснодаре и по всему краю отметили День защиты детей. Во многих районах кубанской столицы прошли различные праздничные мероприятия.

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