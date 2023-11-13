В клинике Алма-Аты скончался младший брат Нурсултана Назарбаева Болат. Биография, что известно

Болату Абишевичу Назарбаеву было 70 лет, и он сильно болел.Стало известно о том, что младший брат первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Болат Назарбаев накануне скончался в Центральной клинической больнице города Алма-Ата.