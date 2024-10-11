Avia.pro - СМИ "Бездетные семьи должны платить налог 30-40 тысяч рублей. И даже те, кто не может иметь детей по медицинским показателям" - иректор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец считает, что бездетные семьи должны платить по 30-40 тысяч рублей — на содержание “дополнительного“ ребёнка в чужой семье.
"Бездетные семьи должны платить налог 30-40 тысяч рублей"
Комментарии
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Владимир Иванов
Да точно у некоторых с башкой нелады.А он лезет все выше и выше!Скоро все такие будут у руля!
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3 час.
bvv57m брюховский
Эти мудаки явные агенты влияния, делают всё возможное для раскачивания обстановки в стране, ими должно ФСБ заниматься.
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2 час.
oleg perow
"Отобрать и поделить!" - это уже было и плохо кончилось! И это директор института при правительстве РФ! А если его самого допналогом на ОТСУТСТВИЕ чего то обложить? Страшновато как то становится от того, что такие вот "гении" рулят нашей экономикой и финансами...
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1 час.
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