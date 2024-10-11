"Бездетные семьи должны платить налог 30-40 тысяч рублей"

Да точно у некоторых с башкой нелады.А он лезет все выше и выше!Скоро все такие будут у руля!

oleg perow

"Отобрать и поделить!" - это уже было и плохо кончилось! И это директор института при правительстве РФ! А если его самого допналогом на ОТСУТСТВИЕ чего то обложить? Страшновато как то становится от того, что такие вот "гении" рулят нашей экономикой и финансами...