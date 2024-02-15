Новый главнокомандующий Вооруженных сил Украины готовится к медийным победам за счет рискованных операций Ольга ВайленкоБывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука выразил серьезные опасения относительно действий нового главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского.
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