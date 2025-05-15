Журналист Зарубин показал обстановку у дворца в Стамбуле перед переговорами

Российский журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале видео с обстановкой возле дворца Долмабахче в Стамбуле перед запланированными прямыми переговорами России и Украины по урегулированию конфликта между странами.
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