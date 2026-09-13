Главный тренер «Ростова» о поражении от «Спартака» в РПЛ

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Джонатан Альба прокомментировал крупное поражение своей команды в гостевом матче 8-го тура чемпионата России по футболу (РПЛ) против московского «Спартака» со счётом 0:3.
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