В государственном учреждении образования ´Детский сад № 25 г.Бобруйска´ 03.03.2025 прошло методическое объединение для воспитателей дошкольного образования ´Формирование личностных качеств воспитанников при освоении учебной программы дошкольного образования´ .
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