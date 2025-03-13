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Методическое объединение для воспитателей дошкольного образования.

Методическое объединение для воспитателей дошкольного образования.

В государственном учреждении образования ´Детский сад № 25 г.Бобруйска´ 03.03.2025 прошло методическое объединение для воспитателей дошкольного образования ´Формирование личностных качеств воспитанников при освоении учебной программы дошкольного образования´ .

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