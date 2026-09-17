Mark Carney hails invitation for Canada to join EU as 'associate member'

Canada's prime minsiter told European lawmakers he welcomed the European Union's desire for his country to become the bloc's first affiliate member.
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