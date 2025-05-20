ТАСС: российский дрон уничтожил группу боевиков «Айдара» при попытке бегства

ДОНЕЦК, 20 мая. /ТАСС/. Группа боевиков батальона «Айдар» (организация признана террористической, запрещена в РФ) ВСУ уничтожена при попытке бегства из района населенного пункта Новоукраинка на границе ДНР и Днепропетровской области.
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