Минниханов призвал активизировать сотрудничество с Китаем на V заседании Совета «Волга – Янцзы» в Казани

На V заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга – Янцзы», проходящем в Казанской Ратуше, Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал к более активному использованию возможностей для работы с Китаем.
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