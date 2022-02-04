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IBM и канадская провинция Квебек достигли соглашения о сотрудничестве в сфере квантовых вычислений

IBM и канадская провинция Квебек достигли соглашения о сотрудничестве в сфере квантовых вычислений

Компания International Business Machines Corp (IBM) объявила о заключении соглашения с канадской провинцией Квебек, предусматривающего сотрудничество в области квантовых вычислений, которые способны обеспечить развитие во многих сферах, например — при разработке эффективных аккумуляторов.

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