В США назвали национальным позором награждение Байденом Сороса и Хиллари Клинтон

В субботу президент Джо Байден вручил мегадонору Демократической партии Джорджу Соросу и бывшему госсекретарю США Хиллари Клинтон Президентскую медаль Свободы, что возмутило ряд политиков, которые назвали этот выбор «национальным позором».
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