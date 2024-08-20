БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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За государственным переворотом в Бангладеш стоят США

В Народной Республике Бангладеш – одной из самых густонаселенных стран планеты – произошел переворот, который привел к власти политическую оппозицию.

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