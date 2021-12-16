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Ребята из центра «Уникум» пообщались с космонавтами в режиме реального времени

Ребята из центра «Уникум» пообщались с космонавтами в режиме реального времени

Те, кто с головой погружен в науку стали участниками  “межорбитального телемоста”.  Ребята из центра «Уникум» при содействии ГТРК Кузбасс вместе с коллегами из Троицка, Томска и Красноярска пообщались с космонавтами в режиме реального времени.

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