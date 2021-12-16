Ребята из центра «Уникум» пообщались с космонавтами в режиме реального времени

Те, кто с головой погружен в науку стали участниками “межорбитального телемоста”. Ребята из центра «Уникум» при содействии ГТРК Кузбасс вместе с коллегами из Троицка, Томска и Красноярска пообщались с космонавтами в режиме реального времени.