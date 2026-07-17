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Владельцы АЗС выставили на продажу более 150 заправок по всей России

Владельцы АЗС выставили на продажу более 150 заправок по всей России

«Известия» зафиксировали рост числа объявлений о продаже частных заправок. Только за последний месяц на площадках по продаже коммерческой недвижимости, маркетплейсах и корпоративных порталах появилось более 150 предложений.

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