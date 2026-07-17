Владельцы АЗС выставили на продажу более 150 заправок по всей России

«Известия» зафиксировали рост числа объявлений о продаже частных заправок. Только за последний месяц на площадках по продаже коммерческой недвижимости, маркетплейсах и корпоративных порталах появилось более 150 предложений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии