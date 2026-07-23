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Агата Муцениеце впервые после рождения третьего ребенка снялась в сериале

Агата Муцениеце впервые после рождения третьего ребенка снялась в сериале

После успеха первого сезона сериала «Химкинские ведьмы» работа над вторым была лишь делом времени. За эти месяцы Агата Муценице успела родить третьего ребенка и теперь спокойно может возвращаться на площадку.

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