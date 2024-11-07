Нижегородская область получила транш ИБК на 1,3 млрд рублей

Нижегородская область в октябре 2024 года получила очередной транш инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК) из федерального бюджета в размере 1,3 млрд рублей, как сообщает министерство финансов региона.
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