Бабьего лета уже не будет? Омские синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни. •Завтра, 8 октября, в регионе ожидается от +5 до +10°.
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