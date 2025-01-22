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Несекретные материалы

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Разочарование США: Тайвань передумал защищаться от Китая

Разочарование США: Тайвань передумал защищаться от Китая

У президента Трампа, скептически относящегося к союзникам Вашингтона, могут возникнуть новые вопросы и сомнения в отношении не только Киева, но и Тайбэя, который не желает самостоятельно защищаться внешних угроз.

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Комментарии
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Мария ВеселовскаяТомаш
Народ прозревает
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