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Владимирские новости

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В Александрове раскрыта домашняя наркооранжерея с 300 кустами конопли

В Александрове раскрыта домашняя наркооранжерея с 300 кустами конопли

У задержанного в Александрове обнаружили более 300 кустов конопли и 50 граммов готовой марихуаны. Мужчина оборудовал у себя дома наркооранжерею для личного употребления.

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