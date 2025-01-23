Почему Сталина похоронили не в парадном мундире

Похороны правителя – ответственное мероприятие для его преемника и приближенных. Во времена СССР почивших руководителей страны предавали земле с особой торжественностью, а общесоюзный траур длился по нескольку дней.
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