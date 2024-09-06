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Около 100 нарушений при оформлении ветеринарных документов обнаружено Россельхознадзором в Тверской области

Около 100 нарушений при оформлении ветеринарных документов обнаружено Россельхознадзором в Тверской области

В ходе анализа ФГИС «Меркурий» мониторинговой группой Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям на территории Тверской области в августе области было выявлено 104 нарушения «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», утвержденных Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 декабря 2022 года № 862 и Федерального закона от 02.

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