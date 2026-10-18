На территории Воронежской области объявили режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Предупреждение действует с 19:13 часов воскресенья, 18 октября.
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