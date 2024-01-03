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Стрикленд признался, что укусил дю Плесси во время драки на UFC 296: «Хотел вырвать ему ухо»

«Очень рад, что драку сняли не под прямым углом. Я укусил его. Помню, как он обхватил меня, и я подумал, что хочу укусить его.

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