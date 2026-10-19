Гибридный кроссовер iCar V25: подробности[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Китайский концерн Chery основал марку iCar весной 2023 года, и вскоре был представлен первенец — внедорожник iCar 03.
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