360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 314 подписчиков

Мингосуправления Подмосковья напомнило об услуге по выдаче согласия на стройку

Мингосуправления Подмосковья напомнило об услуге по выдаче согласия на стройку

С начала года более 5,5 тысячи раз использовали электронную услугу по выдаче согласия и технических условий на строительство и реконструкцию в границах полосы отвода автодорог местного значения в Московской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии