Мингосуправления Подмосковья напомнило об услуге по выдаче согласия на стройку

С начала года более 5,5 тысячи раз использовали электронную услугу по выдаче согласия и технических условий на строительство и реконструкцию в границах полосы отвода автодорог местного значения в Московской области.
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