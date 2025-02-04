Эксперт Михайлов высказался о киберугрозах, которые могут появиться в будущем

Сейчас злоумышленники используют комплекс инструментов из разных сфер Угрозы информационной безопасности будут развиваться в сторону большей комплексности, рассказал в интервью РИАМО руководитель направления информационной безопасности iTPROTECT Кай Михайлов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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