Психосоматолог: негативные эмоции могут вызывать заболевания

Переживания в детстве могут оказывать влияние на здоровье во взрослой жизни.Врач-психосоматолог Екатерина Тур предупреждает, что негативные эмоции и переживания, особенно те, что были испытаны в детстве, могут привести к серьезным заболеваниям во взрослом возрасте.