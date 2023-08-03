Неспешный разговор

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Интернет от Роскосмоса потеснит Илона Маска, но есть одно радикальное отличие.

Интернет от Роскосмоса потеснит Илона Маска, но есть одно радикальное отличие.

Как бы ни говорили в Роскосмосе об индивидуальности российской группировки, не отметить возможное превосходство над системой Маска никак нельзя.

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