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Женская НБА. «Вашингтон» – «Лас-Вегас», «Миннесота» примет «Индиану» и другие матчи

«Вашингтон» примет «Лас-Вегас», «Миннесота» сыграет с «Индианой» Кейтлин Кларк. Женская НБА Регулярный чемпионат Коннектикут – Финикс 14 июля.

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