Минивэн российского производства — рассказываем, сколько будет стоить!

На прошлой неделе на заводе группы «Соллерс» запустилось производство модели Sollers SF1. Причем сразу – по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов; катафорезный грунт на кузов наносят погружным способом.
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