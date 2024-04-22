«Ни один самолёт не мог взлететь, НАТО предупредили: Россия вырубила спутниковую связь над Прибалтикой: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, Последние новости Украины сегодня, к утру 22.04.24 г.

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 22 апреля 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Часов Яр новости сегодня, к утру 22.
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