Слова Путина о ядерной доктрине вызвали резонанс на ГА ООН, заявил Вучич

Заявление президента России Владимира Путина о рассмотрении проекта новой ядерной доктрины РФ вызвало огромный резонанс среди мировых лидеров, участвующих в сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, заявил президент Сербии Александар Вучич 26 сентября на телеканале Informer TV.
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