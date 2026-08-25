В Воронеже семь участников преступного сообщества, задержанные полицейскими, признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области в октябре 2025 года завершено расследование уголовного дела по обвинению пятерых жителей Воронежской и Волгоградской областей, а также двух иностранных граждан в наркопреступлениях, которые они совершали в составе организованного преступного сообщества.