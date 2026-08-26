Бригадный генерал Норвегии заявил о неготовности Запада к войне

Норвежский генерал Атле Мольде заявил о неготовности стран Запада к долгосрочному конфликту. В ходе операции "Легион" в Польше другой военный предупредил, что Норвегия исчезнет в случае войны на истощение.
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