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Царьград

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Бригадный генерал Норвегии заявил о неготовности Запада к войне

Бригадный генерал Норвегии заявил о неготовности Запада к войне

Норвежский генерал Атле Мольде заявил о неготовности стран Запада к долгосрочному конфликту. В ходе операции "Легион" в Польше другой военный предупредил, что Норвегия исчезнет в случае войны на истощение.

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